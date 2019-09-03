Власти США призывают граждан спасаться от сильнейшего урагана "Дориан"

В США готовятся к разрушительному урагану "Дориан". Режим чрезвычайного положения объявил еще один штат – Виргиния. А накануне "Дориан" ударил по Багамским островам, и там погибли, по меньшей мере, пять человек.

Поваленных деревьев и обрыва линий электропередачи не избежать, заявил губернатор Джорджии. И это, по его словам, мелочи. Ураган "Дориан", который движется со скоростью примерно 265 километров в час, ставит под угрозу инфраструктуру штата, сеть автодорог и мостов. А жители, если не покинут вовремя свои дома, рискуют оказаться в полной изоляции.

"Мы просим всех прислушаться к предупреждениям и быстрее эвакуироваться, если это возможно. Не нужно рисковать своей жизнью. Ураган несет сильнейший ветер, наводнения и разрушения. Если кто-то откажется от эвакуации, то будет уже сам по себе, сражаться с ураганом один на один, без помощи спасателей. Думаю, не стоит так рисковать", — призвал губернатор штата Джорджия Брайан Кемп.

Режим ЧС объявили в Виргинии, Северной и Южной Каролине, Джорджии, Флориде. Около двух миллионов человек с побережья эвакуировали. В панике люди разбирают продукты с полок супермаркетов, на заправках дефицит топлива. Представители "Красного креста" подобные действия одобряют. Неизвестно, насколько сильным будет удар "Дориана" и сколько людям придется пробыть в пунктах временного размещения.

"Это одно из убежищ на время эвакуации. Здесь есть еда, рассчитано на три приема пищи в день. У нас есть крыша над головой, охрана, медсестры. Однако, если вы собираетесь прийти сюда, то пожалуйста, несите с собой одеяла, надувные матрасы, закуски и все, что может пригодиться. Это ради вашего же комфорта", — сказал представитель американского "Красного креста" Вик Паркер.

"Дориан" уже ударил по Багамским островам, там погибли, по меньшей мере, пять человек. Более 13 тысяч строений разрушены, свыше тысячи авиарейсов пришлось отменить. Шокированные очевидцы выкладывают в Сеть видео. В панике даже не сдерживают крики с призывами молиться за них.

По заявлению Дональда Трампа, который даже отменил свой визит в Польшу, "Дориан" станет самым мощным ураганом в США за последние десятилетия. Ранее ему присвоили пятую – наивысшую категорию. Позже понизили до четвертой. Жителей побережья, на которое придется самый сильный удар, призывают как можно скорее покинуть дома.