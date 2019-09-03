80-летие Халхин-Гола и бессрочный мир: переговоры президентов России и Монголии

Бессрочный договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Монголией подпишут в Улан-Баторе, куда с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин.

Официальный визит президента России Владимира Путина в Улан-Батор начался с церемонии встречи с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой. Она прошла на центральной площади города, названной в честь основателя современной монгольской государственности Дамдин Сухэ-Батора, перед Государственным дворцом, к которому президент РФ подъехал на "Аурусе". Духовой оркестр исполнил гимны двух стран. Глав России и Монголии также приветствовал почетный караул и отряд всадников в парадной форме. После Владимир Путин расписался в книге почетных гостей. В программе визита — отдельные встречи с монгольским коллегой, премьером и главой Государственного Хурала. Позже пройдут переговоры с участием делегаций. В центре внимания — реализация совместных проектов на транспорте, в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. Кроме того, стороны обсудят ряд международных вопросов.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин намерен пригласить своего монгольского коллегу Халтмаагийна Баттулгу на чемпионат по дзюдо во Владивостоке, который состоится 5 сентября. По словам Ушакова, не исключено, что в ходе визита Путина в Монголию Баттулга подтвердит свое участие в юбилейных мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в мае 2020 года.

В Улан-Батор Владимир Путин прибыл для участия в мероприятиях по случаю юбилея победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Вооруженный конфликт длился с весны по осень 1939 года на территории Монголии. Таким образом японские власти намеревались расширить империю вплоть до Байкала.

Монголия обратилась к СССР с просьбой о помощи. На территории этой страны были развернуты части Красной армии. Япония при помощи марионеточного государства Маньчжоу-го приступила к строительству железной дороги к границе СССР. 11 мая японский отряд атаковал монгольскую заставу, начались военные действия.

В июне Красная армия добилась господства в воздухе. Советские летчики — впервые в мире — использовали ракеты класса "воздух-воздух". В июле США и Великобритания поддержали политику Токио.

20 августа началось масштабное наступление советско-монгольских войск, японские силы были разгромлены. Токио запросил мир. 15 сентября 1939 года Советский Союз, Монголия и Япония подписали соглашение о прекращении военных действий. В результате Япония не смогла вступить в 1941 году в войну против СССР. А Монголия сохранила суверенитет и наладила поставки, в том числе продовольствия, для советских войск во время Второй мировой.