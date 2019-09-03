Траурный митинг памяти жертв Беслана пройдет в Барнауле. В этот день 15 лет назад начался штурм школы, которую захватили террористы.

1 сентября 2004 года. Торжественная линейка в школе №1 города Беслана заканчивается страшной трагедией. В плену у террористов оказываются более 1100 человек. Среди них — большинство детей. Через три дня при штурме здания погибли 333 человека. С тех пор 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом.

Акция памяти пройдет рядом с Алтайским техническим университетом, сообщает ГТРК "Алтай". Студенты, чиновники, представители вооруженных сил, общественности соберутся, чтобы почтить минутой молчания тех, кто погиб в 2004 году. В мероприятии примут участие ветераны, также детские творческие коллективы. Как рассказал начальник центра культурно-массовой работы университета Михаил Герцович, прозвучат стихи и песни. Затем пройдет панихида. Каждый год в траурном митинге принимают участие сотни людей.