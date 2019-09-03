Переход Дзаппакосты в "Рому" помог найти пропавшего мальчика

Девятилетний бельгийский мальчик, пропавший 12 дней назад, был найден и возвращен в семью. Спасение ребенка стало возможным благодаря переходу защитника Давиде Дзаппокосты из "Челси" в "Рому".

"Рома" разместила на своем сайте объявление о переходе Дзаппакосты, прикрепив к нему объявление о пропаже мальчика. Среди посетителей сайта оказался человек, видевший похожего ребенка. Вскоре мальчик был обнаружен, сообщает Чемпионат.com.

Это не первый пример сотрудничества "Ромы" с благотворительной организацией Missing People, занимающейся поиском пропавших людей. С помощью итальянского клуба была найдена заблудившаяся в Лондоне 15-летняя девочка.