Скандально известный сквер в Екатеринбурге потерял "религиозное назначение"

Скверу на Октябрьской площади Екатеринбурга присвоят статус "земли общего пользования". Этот вопрос городская дума рассмотрит в середине октября, сообщил спикер гордумы Игорь Володин на заседании рабочей группы по определению места строительства храма во вторник, передает ТАСС.

В феврале статус данного участка был измен с "территории общего пользования" в "зону объектов религиозного назначения". 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась строить собор в сквере.

Как сообщалось, в Екатеринбурге в мае прошли несогласованные акции, горожане протестовали против строительства собора в сквере. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Президент России Владимир Путин 16 мая предложил провести опрос местных жителей относительно желаемого места для строительства церкви.

Администрация Екатеринбурга проводит сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Позже будет назначена дата опроса горожан. По предварительным данным, затраты на его проведение составят около 13 миллионов рублей.