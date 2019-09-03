Кокорин может выйти на поле осенью. Мамаев - "в пролете"

На текущей неделе, 6 сентября, суд будет рассматривать ходатайства скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о досрочном освобождении из колонии. Эксперты полагают, что скорее всего приятелей-драчунов освободят. Но когда они смогут сыграть в футбол на высоком уровне?

У Кокорина закончился контракт с питерским "Зенитом" и он выйдет из мест заключения в статусе свободного агента. Как ни странно, но этот статус дает ему возможность получить приглашение от какой-либо команды, включая "Зенит", и попытаться продолжить карьеру уже нынешней осенью.

При этом за то, что Александр может оказаться в "Зените" говорит тот факт, что главный тренер команды Сергей Семак постоянно поддерживал игрока и, таким образом, может встать на его сторону в случае заключения нового контракта.

Однако, если иметь в виду, что питерский клуб в межсезонье приобрел футболистов на 4,66 млрд рублей, станет понятно, что слишком щедрый контракт экс-нападающему сборной России вряд ли светит. И даже, возможно, Кокорину придется подождать до середины сезона, когда и "Зенит", и другие клубы, возможно, захотят приобрести футболиста с российским паспортом.

А вот у Мамаева все реально не слишком хорошо. Во-первых, даже выйдя из колонии по УДО, Павел не сможет выступать за свой "Краснодар". Да, у игрока остался действующий контракт с клубом, однако руководство "быков" подало запрос в палату по рассмотрению споров Российского футбольного союза на расторжение соглашения из-за того, что футболист не выполнил ряд его положений. При этом южане как-то не стали входить в положение Мамаева, считая – все, что с ним случилось, только его вина.

Поэтому на первом этапе возрождения карьеры Павлу придется решать вопрос с клубом, который вполне может стать для него бывшим. И, что интересно, если РФС примет сторону "Краснодара", то Мамаев еще будет должен своим бывшим работодателям.

Таким образом, ни осенью, ни, скорее всего, зимой Мамаев сыграть на высоком уровне не сможет. Ну, а ближе к весне он может оказаться и в стане "быков", если те пойдут на уступки, и в составе любой другой команды, которая захочет дать футболисту второй шанс.

При этом самое главное, что ни Кокорин, ни Мамаев не получат слишком высокой зарплаты по новому соглашению. И здесь не столь важны имиджевые потери футболистов, которые стали уголовниками, а, скорее, значительный перерыв в карьере обоих, который вряд ли положительно скажется на форме игроков. Сложно представить, что Александр и Павел смогут заиграть на былом высоком уровне...