Шомуродов назван игроком месяца российской премьер-лиги

Ведущий форвард футбольной сборной Узбекистана и российского клуба "Ростов" Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком чемпионата премьер-лиги по итогам августа. Нападающий провел в чемпионате России за "сине-желтых" 5 матчей и забил 5 мячей.

В минувшем туре, отличившись дважды в победном (2:1) гостевом матче с московским "Локомотивом", Шомуродов возглавил список лучших бомбардиров первенства, опередив Александра Соболева из "Крыльев Советов" на один гол.