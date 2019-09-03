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3 сентября 201911:40

Шомуродов назван игроком месяца российской премьер-лиги

Ведущий форвард футбольной сборной Узбекистана и российского клуба "Ростов" Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком чемпионата премьер-лиги по итогам августа. Нападающий провел в чемпионате России за "сине-желтых" 5 матчей и забил 5 мячей.

В минувшем туре, отличившись дважды в победном (2:1) гостевом матче с московским "Локомотивом", Шомуродов возглавил список лучших бомбардиров первенства, опередив Александра Соболева из "Крыльев Советов" на один гол.

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