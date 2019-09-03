10-летней девочке вырезали 2-киллограмовую опухоль из зубов и волос

В Тюмени детские хирурги областной клинической больницы №2 удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, передает РИА Новости.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, в конце августа к медикам за помощью обратились родители девочки, у которой резко разболелся живот​​​. После проведения УЗИ медики пришли к выводу, что боль вызвана объемным – около 20 сантиметров в диаметре – новообразованием в области яичника. Школьницу экстренно госпитализировали и после того, как онкология не подтвердилась, ее прооперировали.

По словам врачей, во время лапаротомической операции из брюшной полости хирурги извлекли тератому весом более двух килограммов. Помимо жировой ткани в ней содержались волосы и фрагменты зубов.

После успешной операции девочку выписали из больницы под амбулаторное наблюдении.

Тератомы – это доброкачественные опухоли, возникающие из-за нарушения развития клеток эмбриона. Иногда они содержат в себе отдельные органы и части тела. В большинстве случаев заболевание проходит бессимптомно, однако, увеличиваясь в размере, тератома начинает давить на окружающие органы, вызывая боль.