Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко ждут второго ребенка. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются", — написал он.

Также он опубликовал несколько трогательных фото. На одном из них он целует живот Анастасии, а на плечах у него сидит годовалая дочь Милана. Костенко тоже выложила фото выложила на своей странице, написав, что "любовь творит чудеса".

Для Тарасова это будет уже третий ребенок. От первого брака у него есть 10-летняя дочь Ангелина. Второй женой футболиста была телеведущая Ольга Бузова, с которой он развелся в 2016 году. Расставание было скандальным, пара долго делила нажитое имущество.

Между тем совсем недавно Тарасов в интервью рассказал о своих сексуальных пристрастиях и о том, что в их доме в доме есть особая красная комната, где есть "масочки и наручники". "Там классические вещи, ничего такого уж извращенного. Что в этом такого?" — отметил футболист.

Радостные события для семьи Дмитрия происходят на фоне проблем, которые возникли у футболиста с его бывшим клубом – московским "Локомотивом". Контракт игрока закончился и стороны должны были расстаться по-хорошему, если бы не травма Тарасова, случившаяся, когда он был еще игроком "Локо".

В последний месяц нахождения в команде Дмитрий потратил достаточно много денег на операцию и лечение повреждения, а клуб, в свою очередь, не хочет компенсировать финансовые потери своему бывшему футболисту. Конфликт дошел до того, что экс-железнодорожник собирается подавать на свою бывшую команду в суд. Гендиректор "Локо" Василий Кикнадзе готов к такому развитию событий.