Теряющий силу "Дориан" утопил аэропорт на Багамах

Международный аэропорт Большого Багамы ушел под воду после удара урагана "Дориан", жертвами которого стали по меньшей мере пять человек. Очевидец снял на видео затопленную взлетно-посадочную полосу воздушной гавани.

Расположенный во Фрипорте аэропорт был закрыт еще в минувшую пятницу, 30 августа, когда "Дориан" только набирал силу. Наивысшей, пятой категории он достиг 1 сентября, обрушив свою мощь на Багамские острова. Жертвами стихии стали пять местных жителей, в том числе семилетний мальчик, разрушены оказались сотни домов.

На кадрах видно бескрайнее море на том месте, где еще недавно садились и взлетали самолеты. Вода подобралась вплотную к основным зданиям воздушной гавани, чье руководство ранее планировало возобновить работу 3 сентября, правда, с оговоркой "в зависимости от условий".

Во Флориде, которая готовится к приходу "Дориана", закрыты четыре аэропорта, отменены около 400 рейсов. Хотя ураган ослаб до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра составляет 200 км/ч, и он представляет серьезную опасность для людей.