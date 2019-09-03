Кипр досрочно погасил "антикризисный" кредит перед Россией

Как и ожидалось, Кипр досрочно погасил кредит, выданный Россией в 2011 году, выплатив оставшиеся 1,58 миллиарда евро, передает "Интерфакс".

"Кипр сейчас имеет возможности финансировать свои потребности на международных рынках", — написал в Twitter глава кипрского Минфина Харрис Георгиадис.

Информацию о погашении кредита Кипром подтвердили в в пресс-службе Минфина РФ.

Россией был предоставлен кредит Кипру на 2,5 миллиарда евро в 2011 году для рефинансирования платежей по госдолгу. Срок погашения кредита был установлен на 1 июля 2016 года, ставка — 4,5% годовых. Но позднее по просьбе Кипра условия кредита пересмотрели: срок погашения задолженности был перенесен на период 2018-2021 годов, ставка была снижена до 2,5% годовых.