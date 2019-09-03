Украинского эксперта вновь выгнали из студии "России 1"

Украинский эксперт Вячеслав Ковтун получил красную карточку от телеведущего Дмитрия Куликова во время прямого эфира ток-шоу "Кто против?" на телеканале "Россия 1".



Ковтуна удалили из студии за оскорбления в адрес немецкой прессы. Его возмутили слова главного редактора журнала World Economy Александра Сосновского о поставках немецкого оружия на территорию Украины. Журналист из Германии ответил Ковтуну, который заявил, что никаких поставок не будет.

"Не хочу говорить о Зеленском, его фантазии могут быть разные. Влажные, сухие, большие. Давайте лучше посмотрим, как на все это реагируют со стороны. Ковтун может говорить, что угодно, но немецкая пресса сообщает об обратном", — сказал Сосновский.

На это Ковтун резко ответил:

"Да пошла она в ж..., эта немецкая пресса".

После этого ведущий Дмитрий Куликов попросил эксперта уйти из студии. А Сосновский сказал, что Ковтун "назвал то, чем он сам является".