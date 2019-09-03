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3 сентября 201913:40

Николай Носков выйдет на сцену после болезни

Интерпресс/Александр Николаев/ТАСС

Заслуженный артист России Николай Носков, перенесший инсульт, намерен вернуться на сцену. Концерт исполнителя запланирован на 9 декабря 2019 года в московском "Крокус Сити Холле".

"На концерте будут исполнены всеми любимые хиты из репертуара Николая Носкова и произведения из его нового альбома "Живой", — сообщил продюсер Виктор Дробыш на своей страничке в Instagram.

По его словам, к работе над пластинкой Носков приступил год назад. Кроме самого артиста в концерте также примут такие звезды как Александр Маршал, Евгений Маргулис, Диана Арбенина, Сергей Галанин, Валерия, Стас Пьеха, группа "Парк Горького" и многие другие.

"Он живой и по-прежнему великий артист", — подчеркнул Виктор Дробыш.

Жена Носкова Марина подтвердила ТАСС, что музыкант действительно выйдет на сцену.

Впервые о проблемах со здоровьем у пятикратного обладателя музыкальной премии "Золотой граммофон" СМИ сообщили в марте 2017 года. Певец был госпитализирован в тяжелом состоянии, ему требовалась операция по удалению тромба в шейном отделе.

В августе 2018 года основатель рок-группы "Парк Горького" Алексей Белов рассказал, что Николай Носков перенес инсульт. "Будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", — отметил тогда музыкант.

Николай Носков выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького". Хорошо известен исполнением хитов "Я не модный", "Я тебя люблю", "Это здорово".

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