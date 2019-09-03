В лесу под Липецком ищут 8-летнюю девочку

В Липецкой области следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения малолетнего ребенка в селе Паниковец Елецкого района. Там с вечера понедельника идет поиск пропавшей восьмилетней девочки Марии.

Как сообщили в СУ СК по региону, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего" УК РФ, передает ТАСС.

Утром во вторник к поиску восьмилетней девочки присоединились более 70 человек. В понедельник около 06:30 мать ребенка проснулась и не обнаружила дочь.

Известно, что семья живет по старорусским традициям, занимается подсобным хозяйством, ребенок не ходит в школу, но любит утренние прогулки. Когда вечером девочка домой не вернулась, семья обратилась в полицию, следователи сразу выехали в село, они ищут ребенка с ночи.

В селе создан оперативный штаб, ближайший лес и дома прочесывают кинологи с собаками, округ обходят волонтеры Липецкой общественной организации "Поиск пропавших детей".