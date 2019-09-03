Киргизский милиционер спрятал хулиганов, до полусмерти избивших прохожих

В Бишкеке двое мужчин утром с особой жестокостью избили прохожих. После приезда милиции преступники поздоровались со стражами органов правопорядка, после чего их увез и спрятал подъехавший сотрудник ГУВД.

Инцидент произошел 29 августа, спустя пару дней уголовное дело об избиении было переквалифицировано в "Покушение на убийство". Преступники до сих пор не найдены, хотя их личности установлены.

Подозреваемые — Жаныбек Бапышев 1985 года рождения и Калысбек Сейитбеков 1999 года рождения — бесследно исчезли.

В отношении спрятавшего их сотрудника криминальной полиции Казыбека Бапышева проводится служебная проверка. В 2013 году Казыбека, по информации издания Sputnik, вместе с четырьмя его коллегами обвиняли в превышении должностных полномочий и принуждении к даче показаний.

В том же году милиционер занял третье место в чемпионате МВД Киргизии по курешу, традиционной национальной борьбе, в весовой категории свыше 100 килограммов. За призовое место Бапышева наградили дипломом, медалью и премией — 500 сомов.

В настоящее время пострадавшие лежат в больнице с тяжелыми травмами, причем один из них вышел из комы 2 сентября, через четыре дня после избиения. О причине драки не сообщалось.