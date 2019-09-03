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3 сентября 201914:13

Сергей Паршин рассказал, как чуть не умер от ножевого ранения

Народный артист России Сергей Паршин родился в эстонском городе Кохтла-Ярве в семье горняков. Его мать 12 лет проработала взрывником под землей, а отец был шахтером. Мальчик и не думал становиться актером, но его судьбу решил случай.

В пятом классе учительница попросила нас выучить какое-нибудь произведение не из школьной программы. Я выбрал стихотворение литовского поэта, которое нашел на обратной стороне отрывного календаря. Когда я читал его, класс затих.

На следующий день учительница попросила снова прочитать это стихотворение, а потом отвела Сергея в актовый зал, где проходили занятия драмкружка.


Когда Сергею исполнилось 17 лет, он с первого раза поступил в ЛГИТМиК — на курс Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд.

Василий Васильевич Меркурьев относился к Сергею Паршину, как к сыну, и даже стал свидетелем на его свадьбе с Татьяной Астратьевой.

Тогда Сергей Паршин был еще никому не известным студентом театрального, рядом с Татьяной к нему пришли слава и успех на театральной сцене и в кино. Широкую известность ему принесла роль Александра Меншикова в картине "Россия молодая". Зрители также знают актера по ролям в фильмах "Зеркало для героя", "Зимняя вишня", "Алый камень". Со своей женой актер снялся в ленте "Семь часов до гибели".

В браке они прожили 34 года, вырастили двух сыновей. Но когда актеру было 54 года, любимая женщина умерла.

Ты не сможешь жить один. После моей смерти найди себе новую любовь, — такова была ее последняя воля.

Актер тяжело переживал смерть жены, в тот момент его спасала только работа. После смерти Татьяны он твердо решил доживать свои дни один, общаясь с детьми и внуками и занимаясь любимой профессией.

Но потом на съемках фильма "Любовь под надзором" он встретился с актрисой Натальей Кутасовой. В 2008 году они поженились.

"Она окружила меня такой заботой и любовью, каких в жизни у меня не было", — признается актер.

Сергей Паршин также рассказал, как чуть не погиб в юности от ножевого ранения. Все случилось в период учебы в театральном вузе: в один из дней Паршин поехал на родину в Эстонию. На улице увидел мужчину с ножом и сидящую на снегу женщину.

Я отогнал его от его собственной супруги. Уже подходя к дому, из подъезда вышли трое. Оказалось, что мужчина сходил за подмогой. Они набросились на меня втроем.

Раненый актер все-таки смог доползти до дома. Он чудом выжил, потеряв два литра крови.

Почему актер решился на второй брак? Как дети Сергея приняли его вторую супругу? Все ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

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