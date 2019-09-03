Умерла 19-летняя россиянка, впавшая в кому после купания в турецком бассейне

19-летняя студентка из Москвы, которая впала в кому после купания в бассейне турецкого отеля, умерла.

Об этом сообщает "Московский комсомолец". Девушка умерла в НИИ Склифосовского в понедельник, 2 сентября. В последние дни пострадавшая находилась в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что студентка отдыхала в Анталье вместе с мамой. Девушка плавала с маской в бассейне, но в один момент начала внезапно тонуть. На помощь пострадавшей бросились очевидцы, но к тому времени россиянка уже наглоталась воды.

За последнее время это не первый трагический инцидент в Турции, который оборачивается гибелью для российских туристов. Ранее сообщалось о печальной судьбе 12-летней девочки Алисы, утонувшей в бассейне. Спасти ребенка не удалось — она скончалась.

После этого в частной клинике Турции умерла еще одна 16-летняя россиянка. Ее тело вернули на родину без некоторых органов.