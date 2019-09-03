10 лет на колбасе и чипсах: подросток ослеп из-за "специфической" диеты

Подросток в Великобритании лишился зрения и слуха после диеты, которая заключалась в поедании чипсов, колбас и белого хлеба. Мальчик питался так на протяжении десяти лет.

Об этом инциденте сообщает Independent. Отмечается, что в семь лет у ребенка диагностировали расстройство избирательного питания — мальчик отказывался от овощей и фруктов, поскольку ему не нравилась их текстура. На протяжении следующих лет британец соглашался есть только чипсы, колбасу, а также белый хлеб.

В 15 лет родители начали замечать, что с их ребенком что-то не так. Впоследствии врачи обнаружили у подростка оптическую нейропатию, а через два года мальчик уже полностью потерял зрение.

Несмотря на ухудшение состояния здоровья, ребенок продолжил питаться теми же самыми продуктами. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и принимает пищевые добавки, которые содержат витамины и минералы.

Роспотребнадзор выступил с рекомендациями по питанию детей школьного возраста. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. В нем перечислены основные правила организации приемов пищи, а также ошибки в питании, которые допускают не только дети, но и взрослые.

Самые распространенные — это отказ от завтрака, а также использование в качестве перекуса чипсов, шоколада, вафель, печенья, мармелада. Роспотребнадзор рекомендует заменить эти продукты сухофруктами и несолеными орехами.

Также детям следует есть больше овощей и фруктов, рыбы. Последний продукт стоит употреблять не менее двух раз в неделю, чтобы обеспечивать организм полноценным белком и йодом.

Школьникам следует исключить из рациона энергетические напитки, поскольку они раздражают слизистую оболочку желудка и приводят к развитию различных заболеваний. Также не вполне безопасен и сам кофеин — он может привести к повышенной психической возбудимости и стать причиной развития судорожного синдрома.

В Роспотребнадзоре советуют не пропускать три основных приема пищи — завтрак, обед и ужин, а также двух перекусов — второго завтрака и полдника.

Рацион следует составлять не из полуфабрикатов, а из свежих продуктов, соблюдая условия хранения и сроки годности.