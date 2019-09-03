Демонстрант, напавший на росгвардейца в Москве, получил три года колонии

Участник несанкционированной акции Иван Подкопаев приговорен к трем годам колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к сотрудникам полиции.

Гособвинение попросило для него 3 года и 4 месяца колонии. Сам Подкопаев признал вину. Слушание дела проходило в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей, уточняет ТАСС.

Между тем адвокат Подкопаева Николай Фомин заявил "Интерфаксу", что будет обжаловать решение суда. "Я могу подать апелляционную жалобу в течение 10 дней, собираюсь это сделать на восьмой день", — сказал Фомин. Поскольку Подкопаев признал вину, защита может оспорить только меру назначенного наказания.



Во время несанкционированной акции 27 июля Иван Подкопаев распылил баллончик в лица силовиков, которые стояли в оцеплении. При задержании у него нашли молоток, нож, противогаз и перцовый баллончик.

Между тем сегодня в отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование было прекращено, а Егора Жукова и Сергея Фомина следствие попросило перевести под домашний арест.