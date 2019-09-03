Погибший под колесами автомобиля актер Ельчин скрывал смертельную болезнь

Перед гибелью актер фантастических фильмов Star Trek ("Звездный путь") Антон Ельчин долгое время боролся с болезнью. Как сообщалось, в июне 2016 года автомобиль мужчины Jeep Grand Cherokee съехал по крутому склону дороги и прижал молодого человека к металлическому забору.

Как пишет издание Perez Hilton, об этом рассказал режиссер Гаррет Прайс, после того как стал собирать материалы для документального фильма об Антоне Ельчине.

Как выяснилось, актер страдал дегенеративным наследственным заболеванием — кистозным фиброзом, которое вызывает повреждение легких, пищеварительной системы и других органов. С данным заболеванием зачастую имеют небольшую продолжительность жизни и умирают в 30-летнем возрасте.

Антон Ельчин стал широко известен по роли русского вундеркинда Павла Чехова в перезапуске космического эпоса "Звездный путь".

На Голливудском кладбище в Саду легенд недавно актеру установили памятник. В церемонии открытия бронзовой скульптуры приняли участие друзья Ельчина и коллеги по саге, в том числе актеры Зои Салдана и Саймон Пегг, а также актриса Дженнифер Лоуренс.

Родители актера подали в суд на Fiat Chrysler, возложив на компанию ответственность за смерть сына. В иске утверждалось, что коробка передач была неисправна.

В апреле 2016 года Fiat Chrysler запустила кампанию по отзыву данной модели, призвав обратить внимание на возможные неполадки. Как стало известно позже, Ельчину письмо было отправлено уже после его гибели.