ММА. Сергей Харитонов узнал соперника на турнире Bellator 234

Очередной турнир ведущей американской лиги смешанных единоборств Bellator пройдет в Тель-Авиве 14 ноября. Главным поединком вечера ММА в Израиле станет бой российского тяжеловеса Сергея Харитонова. Он встретится с Линтоном Васселом.

Британский темнокожий мастер смешанных единоборств Вассел дважды был претендентом на титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, но оба раза проиграл, напоминает MMA Fighting. На сегодняшний день у бойца три поражения в трех последних по времени поединках.

В свою очередь Харитонов две недели назад нокаутировал Мэтта Митриона по ходу турнира Bellator 225. Бой россиянина на Bellator 234 станет главным, в другом поединке вечера Сидни Аутлоу, который был спарринг-партнером Хорхе Масвидаля и Дастина Порье, сразится с ветераном ММА Роджером Хуэртой.