Новости Политика

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3 сентября 201915:00

Партии смогут проводить праймериз на портале госуслуг

Политические партии получили возможность использовать интернет-портал госуслуг для проведения предварительного голосования по кандидатурам, которые в дальнейшем могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в депутаты и на другие выборные должности в государственных органах власти.

Кроме того, партии смогут через портал госуслуг подтверждать идентификацию граждан, принявших участие в подобных голосованиях.

Соответствующие положения содержатся в постановлении правительства РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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