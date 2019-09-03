В Выборге женщина задушила занавеской мать своего любовника

В одном из домов на Братской улице города Выборга (Ленинградская область) было обнаружено тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, трагический инцидент случился 29 августа 2019 года. 42-летняя женщина вместе с 67-летней матерью своего возлюбленного распивали спиртные напитки. В один момент произошел конфликт на почве взаимных оскорблений. Женщина задушила мать своего избранника занавеской, сообщается на сайте Следственного комитета по Ленинградской области.

В настоящее время злоумышленница задержана. Установлено, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство, но уже в другом регионе России.

По факту произошедшего проводятся следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что главврач областной больницы в Челябинской области застрелил свою жену на глазах детей. Причинами поступка мужчины стали ревность и недопонимание в семье.