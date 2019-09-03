Сборная России по футболу тренируется в полном составе

Российские футболисты продолжают подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 со сборными Шотландии и Казахстана. Во вторник наша команда занималась на своей базе в Новогорске.

В тренировке участвовали все футболисты, вызванные Станиславом Черчесовым в команде. Накануне вечером в расположение команды прибыли два полузащитника – Денис Черышев ("Валенсия") и Александр Головин ("Монако"). Денис Черышев поделился своими соображениями накануне матча с командой Шотландии. " Сегодня рассмотрим их игру, успеем все посмотреть правильно. Надо концентрироваться на себе, у нас хорошая команда и коллектив, нам обязательно надо взять три очка", — приводит слова Черышева Чемпионат.com.

Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев вернулся в команду после значительного перерыва. Голкипер рассказал об атмосфере, сложившейся внутри коллектива. "Немного изменился состав. Есть новые люди. А атмосфера в команде такая же отличная, как и раньше. Готовимся в штатном режиме", цитирует Джанаева "Спорт-Экспресс".