С Зинаидой Славиной простятся на сцене театра "Содружество актеров Таганки"

Прощание с российской актрисой Зинаидой Славиной состоится в пятницу, 6 сентября, на сцене театра "Содружество актеров Таганки". Начало церемонии — в 13:00.

В пресс-службе театра рассказали, что место похорон станет известно в среду, 4 сентября, сообщает ТАСС.

Народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла в возрасте 79 лет. Актриса окончила театральное училище имени Щепкина. За годы профессиональной карьеры Славина сыграла в более 1600 спектаклей.