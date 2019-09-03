На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы

На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок. Дорога проходит по территориям Новгородской и Ленинградской областей и на протяжении сто километров соединит Мясной Бор с Тосно. Открытие этого участка позволит автомобилистам ехать безостановочно почти 440 километров.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", новая дорогая отвечает всем современным требованиям — имеет четырехполосное движение, освещение и ограждение встречных потоков. Пока автомобилистам можно разгоняться до 110 километров в час, впоследствии максимально разрешенную скорость увеличат до 130-ти.