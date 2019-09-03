В России появятся стандарты холодного чая и кофе

Росстандарт вводит нацстандарты на безалкогольные напитки – холодный чай и холодный кофе. Технические условия и ГОСТ 34548-2019 и ГОСТ 34550-2019 на холодные чай и кофе уже утверждены. Они начнут действовать с 1 июля 2020 года.

До сих пор, несмотря на популярность этих напитков, в России не существовало нормативов, устанавливающих требования к их безопасности, маркировке, упаковке и качеству.

Стандарты были разработаны Российской ассоциацией производителей чая и кофе "Росчайкофе". Отмечается, что в состав напитков не должны входить искусственные красители и подкрашивающие вещества, а также усилители вкуса. Искусственная газация этих напитков также не предусмотрена.

Новый стандарт принял для исключения фальсификации продукции. На добровольной основе применение этих требований входит в техрегламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". К разработанным Россией международным стандартам также присоединяются Белоруссия, Армения, Киргизия и Узбекистан.

А главное: холодный кофе должен содержать кофе в концентрации не менее 10 грамм на 1 кубический дециметр, а готовый к употреблению холодный чай должен содержать не менее 1 грамма на 1 кубический дециметр сухого экстракта чая.