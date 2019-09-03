Гонщик в рясе прокатился на электросамокате по Смоленску

Смоленские инспекторы ищут священнослужителя, который на электросамокате промчался по загруженной дороге, при этом нарушив правило пересечения перекрестков, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

Полицейские активизировались после публикации записей от очевидцев, снявших, как мужчина в рясе едет по дороге на скорости около 80 километров в час. Он не отставал от автомобилей, обгонял автобусы и маршрутки, а в довершение проехал на красный сигнал светофора.

Стражам порядка еще только предстоит установить личность нарушителя, который, как свидетельствуют записи, не первый год катается на своем двухколесном транспортном средстве по городу. При этом представитель Смоленской митрополии усомнился в том, что мужчина имеет духовный сан.

"То, что это священник, идентифицировать невозможно, епархия таких не знает", — заявил представитель митрополии.