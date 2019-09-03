Почему сорвался трансфер Комличенко в ЦСКА

Анонсированный переход нападающего сборной России Николая Комличенко из чешского "Млада Болеслав" в ЦСКА не состоялся. В последний день трансферного окна клубы не смогли согласовать трансфер футболиста.

"Млада Болеслав" на своем официальном сайте разместил информацию о том, что Николая продолжит выступать в Чехии. "Руководство "Млады Болеслав" не достигло соглашения ни с одним из клубов, заинтересованном в услугах 24-летнего нападающего Николая Комличенко. Сотрудничество с Николаем будет продолжено".

Свою версию изложил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. "По Комличенко не договорились с чешским клубом, сам Николай хотел в ЦСКА", — цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс". Ранее сорвался переход Комличенко в "Локомотив".

Воспитанник "Краснодара" Николай Комличенко в прошлом году стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, установив рекорд результативности турнира -29 голов. В семи встречах нынешнего первенства Николай забил 7 мячей.