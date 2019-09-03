Дамир Юсупов, посадивший А321 на кукурузное поле, возвращается в кресло пилота

Пилот Дамир Юсупов, сумевший посадить самолет Airbus A321 на кукурузное поле, в ближайшее время вернется к работе.

"Экипаж завтра будет у меня на приеме и через два дня начнет работу", — рассказал "Интерфаксу" генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.

При этом он отметил, что второй пилот, получивший травмы, пока еще долечивается.

Инцидент произошел 15 августа. Лайнер вылетел из подмосковного Жуковского в Симферополь с 226 пассажирами на борту, однако при взлете столкнулся со стаей чаек. Несколько птиц попали в двигатели, что привело к перебоям в их работе. В итоге самолет в экстренном режиме пришлось сажать в поле в Раменском районе Московской области.

Жертв удалось избежать, небольшие травмы получили несколько десятков человек. Пилотам присвоили звания Героев России, госнаграды получили и другие члены экипажа.