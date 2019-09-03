И немедленно выпил: воришка вломился в магазин чтобы полакомиться коньяком

В Йошкар-Оле 49-летний мужчина, мучимый жаждой, разбил ночью окно в магазине, украл бутылку коньяка и немедленно выпил часть ее содержимого.

Полицейские застали воришку за употреблением благородного напитка непосредственно в торговом помещении и задержали. "Мое преступление, за него и отвечу! — честно признался ранее судимый мужчина и, показывая на недопитую бутылку спросил. — Это же можно взять?"

Взять коньяк ему разрешили, и гурман, спрятав сосуд с вожделенной жидкостью себе за шиворот, последовал за полицейскими. В отношении воришки возбуждено уголовное дело по статье "Кража".