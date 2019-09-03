Спасатели нашли место крушения штурмовика. Поиски пилотов продолжаются

Поисково-спасательная группа обнаружила место падения штурмовика Су-25УБ. Оно находится в 38 километрах на юго-западе от города Буденновск. К обломкам машины отправят наземную группу, сообщает агентство ТАСС. Пилоты до сих пор не найдены.

Напомним, 03 сентября на Ставрополье потерпел крушение учебно-боевой штурмовик российских вооруженных сил Су-25УБ. Машина взлетела с аэродрома в Буденновске. Оружия на борту самолета не было. Оба пилота катапультировались.

По данным из открытых источников, на штурмовиках Су-25 стоят кресла-катапульты серии К-36. Они обеспечивают спасение пилота на высоте от 0 до 20000 метров и на скорости от 0 до 1300 километров в час.