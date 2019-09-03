На оранжевой ветке метро произошел сбой

Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.

Об этом общественность проинформировала пресс-служба столичной подземки в своем Twitter.

На Калужско-Рижской линии нет движения поездов на участке от станции «Октябрьская» до станции «Китай-город». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) 3 сентября 2019 г.

Отмечается, что поезда на оранжевой ветке стоят от станции "Октябрьская" до станции "Китай-город". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. О причинах сбоя не сообщается.

Это же подтверждают и корреспонденты сайта Вести.Ru: "Между "Шаболовской" и "Октябрьской" поезд долго стоял в тоннеле, а на "Октябрьской" всех высадили. Поезд дальше не пошел".

"На "Октябрьской" всех высадили. Советуют добираться наземным транспортом", — рассказывает еще один очевидец.