Родители девочки, пропавшей в Белоруссии 20 лет назад, рассказали о годах поисков

В России нашлась девушка, которую родители потеряли двадцать лет назад в Белоруссии. Тогда ей было 4 года. Девочка пропала, когда ехала с родителями на поезде Минск — Осиповичи. Искали пропавшую с помощью милиции, общественных организаций и СМИ, однако все поиски никаких результатов не дали. Что же произошло и кто помог найти Юле своих родителей?

Невозможно сдержать слез и эмоций. Родители встретились с дочерью после двадцатилетней разлуки. В четырехлетнем возрасте Юлия Горина (тогда Моисеенко), потерялась в электричке Минск — Осиповичи. Ее отец заснул под стук колес, а когда проснулся — дочери уже не было. С тех пор родные ее не видели.

Мама Юлии Гориной рассказывает о долгих годах разлуки:

"Жили с надеждой двадцать лет: ездили, искали, давали объявления. Жили с надеждой, что мы ее найдем".

Как Юлия оказалась в Рязани, она не помнит. Девушка не исключает, что была похищена. Из детской памяти то и дело возникают образы заброшенных зданий, в которых она пряталась с неизвестными взрослыми.

Бродячего ребенка заметили милиционеры. Для девочки быстро нашлась приемная семья.

"Я благодарна абсолютно всем: своим родным родителям, тем родителям, которые меня воспитали, дали мне в жизни все необходимое", — поделилась Юлия.

Уже будучи взрослой девушка пыталась найти родственников в Белоруссии, но тщетно. Найти родителей получилось у молодого человека Юлии, который узнал, что его любимая — сирота.

"Я решил попытаться найти о них какую-то информацию, поскольку сейчас время Интернета. По однокоренным словам, по поиску "девочка Юля", нашел ориентировку. В ней было написано, что разыскивается Юлия Викторовна. У Юлии тоже отчество Викторовна", — рассказал молодой человек девушки Илья Крюков.

Илья обратился в белорусскую милицию. Там запросили нынешние фотографии девушки, чтобы сравнить их с детскими. Вскоре Юлия и Илья сами приехали в Белоруссию для исследования ДНК.

Экспертам на исследования были представлены образцы предполагаемой матери девочки. По результатам исследования ДНК материнство подтвердилось", — рассказала старший инспектор УИОС МВД Белоруссии Маргарита Говрова.

Сейчас Юлия вернулась в Рязань. Она воспитывает пятилетнюю дочь, учится на фармацевта. Каждый день она получает теплые смс из Белоруссии, а свою историю называет чудом: