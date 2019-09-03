Медработники, оказывающие первичную помощь, будут получать ежемесячные допвыплаты

Ежемесячные дополнительные выплаты будут получать медработники, оказывающие первичную медпомочь. Поручение правительству с таким предложением отправил президент России Владимир Путин после совещания 20 августа по вопросам модернизации первичного звена российского здравоохранения.

Также глава российского государства поручил разработать предложения по введению дополнительного повышающего коэффициента к единовременным выплатам медработникам, которые прибывают на удаленные территории с низкой транспортной доступностью, в села, рабочие посеки и поселки городского типа в Арктике и районах Крайнего Севера, сообщает РИА Новости.

Доклад со своими предложениями российское правительство подготовит до 1 ноября. До 1 октября кабинет министров должен представить предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда медработников, введения нормативов минимального оклада медработников. А до 1 декабря Путин обязал правительство представить предложения по снижению налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена здравоохранения. Это будет сделано за счет освобождения их от уплаты земельного налога и налога на имущество организаций.

Ответственным за выполнение президентских поручений назначен российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме разработки единых правил установления надбавок для медработников стимулирующего характера предлагается и прописать допустимый уровень совместительства. Это может сработать в плюс для соблюдения норм Трудового законодательства, но, возможно, в минус к зарплате тех, кто совмещает работу сразу в нескольких медучреждениях. И это может вызвать увольнения медработников.

Между тем, в России сейчас не хватает 130 тысяч медработников и 25 тысяч врачей.