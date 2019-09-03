Томские коллекторы среди бела дня похитили банкира

В Нижневартовске задержали коллекторов, которые похитили в Томской области банкира и вывезли его в соседний город, требуя вернуть долг, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Похищение произошло днем 28 августа на улице Строителей в городе Стрежевом. Павел Фомин вышел из дома с ребенком, которого отвел в детский сад, после чего ушел как сквозь землю провалился. Позже выяснилось, что рядом с его банком к нему со спины подошел мужчина, приставил пистолет и потребовал следовать за ним.

Должника с мешком на голове вывезли в Нижневартовск, где держали связанным в сарае. Злоумышленники требовали от Фомина вернуть крупную сумму, которую он одолжил у их знакомых.

Утром 3 сентября заложника освободили. Похитителям, которые отказались признать свою вину, грозит до 12 лет лишения свободы.