В Шереметьеве два самолета столкнулись крыльями

В Шереметьеве столкнулись крыльями два воздушных судна. Инцидент обошелся без пострадавших — самолет компании Royal Flight был пустым, а из второго, принадлежащего Аэрофлоту и направлявшегося в Пекин, пассажиры были оперативно эвакуированы.

О причинах столкновения не сообщается. По информации агентства РИА Новости, компания Аэрофлот уже готовит резервный борт для отправки пассажиров в Китай.