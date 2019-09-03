В Одинцове стрелок устроил пальбу по окнам соседей

В Подмосковье задержан мужчина, открывший стрельбу с балкона жилого дома. Инцидент произошел на бульваре Космонавтов в Красногорске. Сейчас полицейские проводят проверку, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Похожий случай расследуют и в Одинцове, там неизвестный стрелок палит прямо по окнам.

Авторы этого видео буквально попали под обстрел, причем произошло это на балконе собственного дома. В течении минуты человек из дома напротив выстрелил не меньше 10 раз, делая перерывы только на перезарядку оружия и выкрикивая угрозы. Словно на осадном положении жители этого двора в Одинцове живут уже несколько недель.

- Что-то происходило на балконе. Я думал, что-то упало. Но когда я утром вышел, я заметил на окне вот эти дырки.

Александр у себя на балконе обнаружил два пулевых отверстия. Судя по звуку выстрелов и характеру повреждений, стреляли из пневматического оружия.

- Хулиганство, причем, такое что совсем люди не думают, что делают.

Пулевые отверстия на своих окнах обнаружили жильцы трех квартир.

- В течении двух недель мы периодически слышали выстрелы. А откуда стреляют, не разобраться.

Выходки неадекватного стрелка повторялись несколько раз, в основном, ночью.

- Дети в доме, животные. Сами к окнам подходить мы боимся, страшно даже открывать шторы!

Жители сообщили в полицию и вызвали сотрудником на место происшествия.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщил Виталий Нюкалов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Журналисты решили внимательно изучить это видео. Видно, что стреляют с 14 этажа. На лестничной площадке всего одна квартира, окна которой выходят на нужную сторону. Мужчина, живущий там, предпочел разговаривать через дверь.

- Это из вашей квартиры выстрелы?

- Я не знаю, о чем вы думаете.

- Можете на секунду открыть?

- Зачем я буду вам открывать?

А эти кадры сняты в Красногорске: в 5 утра мужчина выходит на общедомовой балкон многоэтажки и начинать палить из пистолета. Патроны, скорее всего, холостые. На балконе были обнаружены гильзы. Полиция сообщила, что дебошир уже задержан. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Если выяснится, что стрелок был пьян, то штраф увеличится вдвое.