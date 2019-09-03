Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей

Троицкий суд Москвы признал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь виновной в совершении повторного правонарушения в связи с несогласованной акцией 31 августа в Москве.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Ксения Алексеева, по словам которой Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что некоторые участники несанкционированных акций, которые прошли в Москве в июле-августе текущего года, были приговорены к различным срокам заключения.

Так, Иван Подкопаев, которого распылил газовый баллончик в направлении сотрудников полиции, был приговорен к трем годам колонии общего режима. Еще один участник акции — Данила Беглец, которого обвиняли в том, что он толкнул росгвардейца, получил два года колонии общего режима.

Егора Жукова и Сергея Фомина следствие попросило перевести из СИЗО под домашний арест, а уголовное дело в отношении других пяти фигурантов было прекращено.