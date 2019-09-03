"Куньлунь" обыграл "Салават Юлаев" в серии буллитов

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем Шанчьжене, где "Куньлунь Ред Стар" принимал уфимский "Салават Юлаев". Основное время завершилось вничью 3:3, а буллиты лучше выполнили хоккеисты китайского клуба.

Девять минут понадобилось хозяевам площадки, чтоб забросить первую шайбу. Адам Кракнелл реализовал численное преимущество. Уфимцы отыгрались, когда в их составе было на игрока больше. Цели достиг бросок Дмитрия Кугрышева. Но еще до перерыва Войтек Вольский забросил две шайбы в ворота "Салавата".

Однако в третьем периоде гости сумели отыграть разницу в две шайбы. Голы на счету Теему Хартикайнена и Никиты Сошникова. 60 минут основного времени победителя не выявили. Дополнительный период ничего не изменил. Командам пришлось исполнять буллиты, которые лучше выполнили хоккеисты "Барыса" 3:2.