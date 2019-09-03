Иранские власти требуют отменить брак взрослого мужчины с 9-летней девочкой

Иранские власти требуют, чтобы исламский суд округа Бахмай, провинции Бойер-Ахмад, отменил брак 28-летнего мужчины с 9-летней девочкой.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Бабак Тагвея. По его словам, соответствующее решение было принято после того, как в СМИ и социальных сетях появилось видео со свадьбы. Опубликованные кадры вызвали широкий общественный резонанс.

В некоторых изданиях отмечается, что жениху — 28 лет, а невесте — всего 9 лет. Журналист также раскрыл личность зрелого супруга. По его данным, это Милад Чешани, являющийся бойцом народного ополчения Басидж. Мужчина получил разрешение на женитьбу в исламском суде округа.

Началось все с того, что иранская журналистка Масих Алинежад на своей странице в Twitter опубликовала кадры с церемонии бракосочетания. Женщина утверждала, что девочка младше 13 лет, что не соответствует исламским законам (в брак вступать могут граждане, которые не меньше этого возраста). Журналистка призвала общественные организации обратить внимание на данный инцидент.

В Иране до 2002 года в брак можно было вступать с 9-летними девочками. В соответствии с исламским духовенством, ранние браки предотвращают внебрачные связи, за которые в стране предусмотрены тяжкие наказания.