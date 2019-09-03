Матч сборных Шотландии и России рассудит греческая бригада

В пятницу в Глазго пройдет отборочный матч чемпионата Европы 2020 между сборными Шотландии и России. Стало известно, что обслуживать встречу будет бригада арбитров из Греции.

Главным арбитром назначен 40-летний Анастасиос Сидиропулос. Помогать ему будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, резервным судьей назначен Яннис Пападопулос.

Уроженец города Родес Анастасиос или как его чаще называют Тасос Сидиропулос обслуживает международные матчи с 2011 года. Он неоднократно работал на встречах с участием российских клубов, но судить игры российской сборной Сидиропулосу еще не приходилось.