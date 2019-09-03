Пилоты разбившегося штурмовика найдены, говорят местные власти

Экипаж разбившегося учебно-боевого штурмовика Су-25УБ обнаружен, но состояние летчиков пока неизвестно. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Советского городского округа.

Также собеседник агентства уточнил, что несколько сотрудников ближайшего колхоза, которые работали на полях, видели, как самолет вошел в штопор и упал.

Ранее Минобороны сообщило, что самолет найден в 38 километрах от аэродрома в городе Буденновске. На месте работаю специалисты. Кроме того, поисково-спасательная группа заметила парашюты пилотов.

Напомним, 3 сентября в Ставропольском крае во время планового полета разбился штурмовик Су-25УБ вооруженных сил России. Пилоты катапультировались. Самолет летел без оружия. Жертв и разрушений на земле нет.