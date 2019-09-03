Холодное лето: в Россию приехал новый жених вдовы нигерийского принца

Вдова нигерийского принца Наталья Веденина, чья жизнь превратилась в сериал, строит свое счастье с новым чернокожим женихом. Он прилетел к ней в Череповец из Африки. Это полицейский из Ганы Орландо Мантей. Он младше Наташи на 22 года.

Полицейский тайно бежал из дома к своей русской невесте, потому что родители не отпускали его в Россию. Сейчас он осваивается в русской глубинке и изучает русские обычаи. Но родители умоляют Орландо поскорее вернуться домой. Они уверены, что в России ему грозит опасность и боятся за его жизнь. Кроме того, они категорически против Наташи — не дают согласия на свадьбу. Чего же боятся родители Орландо и сможет ли Наташа построить свое счастье?

Жених Наташи говорит, что ему понравилось в России:

"Это очень классное место. Холодно, конечно, но мне Россия по душе".

Чтобы приехать к любимой, Орландо совершил настоящее кругосветное путешествие, состоявшее из нескольких долгих перелетов и переездов на автобусах и поездах. Но ему все было нипочем, ведь он сорвался с места не просто так. Наташа забеременела, когда приезжала в Гану, но потом у нее случился выкидыш, и Орландо просто не смог в такой момент остаться дома.

"Я потерял своих детей, я был уничтожен, это большая трагедия", — сокрушается молодой человек.

Но он не теряет надежды и продолжает мечтать о дочке. Наташа тоже сначала плакала, расстраивалась, но потом решила, что не все потеряно и у них с Орландо еще будут дети.

Женщина с радостью встретила жениха, поселила его у себя, показала ему родной Череповец. Мало того, Наташа доверяет ему нянчить своих детей, учит готовить.

Выходец из Ганы, хотя еще и не выучил еще русский язык, сам ходит в магазин за покупками и пытается общаться с местными. Он колет дрова, косит траву, носит воду и даже не отказался пойти в баню.

А еще Орландо так нравится русская еда, что с момента прибытия в Россию он прибавил семь килограммов!

Сестра Натальи Ведениной Татьяна Приходько, между тем, в ужасе от происходящего.

"Вот жесть-то, ты позоришь меня на весь город! Тебя проституткой называют, ты это знаешь?" — возмущается она.

Пожилая женщина считает, что Орландо – альфонс или мошенник. Она требует, чтобы нигериец отстал от ее сестры.

А вот крестный детей Натальи Илья Старостин считает, что появление Орландо в жизни женщины – счастье.

"Что вы все напали на Орландо? – обратился он к недоброжелателям. – Он нормальный парень. Он всем подарки привез и помогает Наташе. Дети нашли в нем родную душу".

Среди тех, кто не понимает Наталью, и ее старший сын Анатолий. Ему настолько не нравится появление Орландо в жизни матери, что он вообще перестал приходить в ее квартиру.

"Между нами словно черная кошка пробежала, — говорит молодой человек. – Я не верю в искренние чувства Орландо к матери. Он мошенник, он тупо из-за гражданства приехал... Я за себя не ручаюсь".

Так искренни ли чувства Орландо, или он преследует корыстный интерес? Смирятся ли родители с его выбором? Удастся ли Наташе помириться с сыном? А главное, сможет ли она вновь забеременеть? Ответы на все вопросы – в программе "Прямой эфир" на канале "Россия 1".