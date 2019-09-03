Прокуратура выяснит, кто виноват в столкновении самолетов в Шереметьеве

Столкновением двух самолетов в аэропорту Шереметьева заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Она проводит проверку инцидента. Прокуроры дадут оценка действиям по обеспечению безопасности со стороны должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпании.

Касание крыльев двух лайнеров произошло 3 сентября в 15 часов 50 минут, напоминает "Интерфакс". Буксируемый самолет Аэрофлота столкнулся со стоящим лайнером специализирующейся на чартерах авиакомпании Royal Flight.

Пассажиры, экипаж и обслуживающий персонал не пострадали. Прокуратура также проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки.

Самолет Royal Flight стоял пустым. А вот для отправки пассажиров в Пекин из Москвы Аэрофлот предоставил другой самолет, взамен поврежденного.