Из-за ремонта ВПП в аэропорту Петрозаводска отменены все рейсы

Петрозаводчанин, купивший билеты на рейс Петрозаводск — Москва, получил от авиакомпании "Победа" уведомление о временной отмене полетов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает портал "Столица на Онего".

В послании сообщается, что любые рейсы из Петрозаводска в Москву (аэропорт Внуково) с 1 октября по 6 ноября 2019 года – отменяются.

По этой же причине авиакомпания "Северсталь" проинформировала общественность о прекращении полетов по маршруту Череповец – Петрозаводск – Архангельск с 3 октября по 28 ноября 2019 года.

При этом международный аэропорт "Бесовец" официально переименовали в "Петрозаводск", сообщает ГТРК "Карелия". Это стало известно на выездном совещании под руководством заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, которое было посвящено созданию современной воздушной гавани с пропускной способностью до 300 пассажиров в час. Деньги на строительство выделят в рамках федеральной программы развития Карелии до 2020 года.