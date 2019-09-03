Пес месяц просидел в тундре рядом с трупом хозяина

Золотой ретривер на протяжении месяца не отходил от своего хозяина, который скончался во время похода в Ловозерские тундры. Об удивительном явлении рассказали волонтеры, которые занимались поиском пропавшего 66-летнего мужчины из Санкт-Петербурга.

Тело Михаила Холостова обнаружили в 3,5 километрах от автостоянки Ловозерского ГОКа. Рядом с трупом также находилась собака по кличке Филя.

В настоящее время золотой ретривер спасен — его должны передать друзьям мужчины, сообщает издание СеверПост.RU.

Волонтер Наталья Богданова рассказала, что состояние собаки в момент обнаружения было не совсем хорошим, поскольку животное в течение месяца находилось без воды и неизвестно чем питалось. Сейчас питомцем занимаются специальные люди и на днях его заберут.

В марте сообщалось, что у московского Зеленограда водитель иномарки выбросил из багажника собаку, а сам поехал дальше. Собака почти километр бежала за машиной, но, не сумев догнать, вернулась на то место, где ее оставил хозяин. Владельца вычислили по номерам автомобиля. Он рассказал, что "эта старая тварь" ему не нужна. Впоследствии собаке нашли новых владельцев.