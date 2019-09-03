Два уникальных по оснащению центра допобразования открыли в Петербурге

В Петербурге открыли уникальные центры дополнительного образования для модельеров и специалистов по робототехнике. Жанна Воробьева, председатель Комитета по образованию сегодня оценила возможности "Академии моды и дизайна", которая базируется в Колледже петербургской моды.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", старые швейные станки заменила целая инновационная зона подготовки и переподготовки кадров для лёгкой промышленности. Учиться проектировать и изготавливать текстильную продукцию будущие модельеры будут на линии полного цикла массового пошива. Однако совсем скоро подход к пошиву изменят в сторону индивидуального. Для этого в колледже установят сканер тела человека. В течение четырех секунд он разложит сто размерных признаков. А технология цифрового моделирования поможет сделать любой костюм идеальным без выкроек и примерок. Наравне с индивидуальным в учебном заведении сохранят и серийный выпуск моделей.

Вместе с тем, и в Малоохтинском колледже подоспело технологическое прибавление. Заработал новый центр, где готовят специалистов по робототехнике и смежным специальностям. Завтра на Лафонской улице будет запущен Центр медиаискусств. Отметим, что все проекты реализовываются на средства городского бюджета.