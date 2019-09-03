В Индии прохожие стащили грабителя с мотоцикла и поколотили его

Неудачная попытка ограбления в Дели и последовавшее за ней наказание попали на видео, снятое камерой наблюдения.

Инцидент произошел в известном своей криминальной обстановкой районе Нэнглой. Два грабителя на мотоцикле притормозили перед женщиной, стоявшей на улице. Пассажир сорвал цепочку, однако водитель двухколесного транспорта замешкался и не успел скрыться.

Женщина стащила покусившегося на ее имущество пассажира мотоцикла, на помощь ей подбежали прохожие, после чего последовало совместное избиение грабителя-неудачника. Его подельник, почувствовав запах жаренного, сбежал, ловко уворачиваясь от очевидцев, пытающихся его поймать.

Через несколько минут изрядно помятого, но живого, грабителя передали полицейским. По информации издания Timesnowtamil.com, преступник после такой экзекуции был счастлив попасть в руки правосудия.