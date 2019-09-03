"Ростов-Арена" расторгла договор с "Ростовом"

Руководство стадиона "Ростов-Арена" расторгла договор с футбольным клубом "Ростов" и запретила его сотрудникам появляться на территории спортивного сооружения. Пока неизвестно, где пройдет матч между "Ростовом" и "Ахматом".

Администрация стадиона, построенного к чемпионату мира 2018 года, считает, что клуб задолжал ей с прошлого сезона 12 миллионов рублей. PR-директор "Ростова" Денис Штанько заявил РИА Новости, что у клуба не было задолженностей перед компанией Спорт-Инн, управляющей стадионом.

Пока неизвестно, где пройдет матч 9 тура между "Ростовом" и грозненским "Ахматом". Запланированная на 8 сентября товарищеская встреча между "Ростовом" и сборной Сирии, скорее всего, будет перенесена на "Олимп 2".